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الجمعية السعودية للموارد البشرية تعقد اللقاء الشهري الثاني.. اليوم الأربعاء

بعنوان "التوظيف واستقطاب الكفاءات"

ضمن مبادرتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" اليوم الأربعاء 2/ 12/ 2020، اللقاء الشهري الثاني عن بُعد عبر برنامج "زوم"، مع الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العمالية (إساد) عامر بن صالح آل خشيل؛ وذلك بعنوان "التوظيف واستقطاب الكفاءات".

وسيناقش اللقاء العديد من المحاور الرئيسية، ومنها: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ومدى تأثيرها على التوظيف واستقطاب المواهب، ومصادر الاستقطاب (الداخلي أو الخارجي)، ومدى تأثير سمعة المنظمة لجذب واستقطاب الكفاءات، وتمكين المرأة وتواجدها في مختلف الأنشطة في سوق العمل، إضافة إلى استقطاب المواهب لتحقيق رؤية 2030.

وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة، إلى إيجاد بيئة تساعد المختصين وأصحاب القرار في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة في تبادل خبراتهم والتجارب الناجحة لتأخذ أبعادًا فكرية وثقافية، واجتماعية، تسعى تدريجيًّا للتطوير؛ حيث يهدف اللقاء الشهري إلى إلقاء الضوء على الممارسات والأساليب الحديثة في مجال الموارد البشرية بالمملكة ومؤسساتها وكيفية تطويرها وتقويم مسيرتها.

وكانت "بشر" قد أطلقت في شهر نوفمبر الماضي ملتقى شهريًّا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجمعية السعودية للموارد البشرية تعقد اللقاء الشهري الثاني.. اليوم الأربعاء
سبق

ضمن مبادرتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" اليوم الأربعاء 2/ 12/ 2020، اللقاء الشهري الثاني عن بُعد عبر برنامج "زوم"، مع الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العمالية (إساد) عامر بن صالح آل خشيل؛ وذلك بعنوان "التوظيف واستقطاب الكفاءات".

وسيناقش اللقاء العديد من المحاور الرئيسية، ومنها: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ومدى تأثيرها على التوظيف واستقطاب المواهب، ومصادر الاستقطاب (الداخلي أو الخارجي)، ومدى تأثير سمعة المنظمة لجذب واستقطاب الكفاءات، وتمكين المرأة وتواجدها في مختلف الأنشطة في سوق العمل، إضافة إلى استقطاب المواهب لتحقيق رؤية 2030.

وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة، إلى إيجاد بيئة تساعد المختصين وأصحاب القرار في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة في تبادل خبراتهم والتجارب الناجحة لتأخذ أبعادًا فكرية وثقافية، واجتماعية، تسعى تدريجيًّا للتطوير؛ حيث يهدف اللقاء الشهري إلى إلقاء الضوء على الممارسات والأساليب الحديثة في مجال الموارد البشرية بالمملكة ومؤسساتها وكيفية تطويرها وتقويم مسيرتها.

وكانت "بشر" قد أطلقت في شهر نوفمبر الماضي ملتقى شهريًّا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
10:07 AM

الجمعية السعودية للموارد البشرية تعقد اللقاء الشهري الثاني.. اليوم الأربعاء

بعنوان "التوظيف واستقطاب الكفاءات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن مبادرتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" اليوم الأربعاء 2/ 12/ 2020، اللقاء الشهري الثاني عن بُعد عبر برنامج "زوم"، مع الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العمالية (إساد) عامر بن صالح آل خشيل؛ وذلك بعنوان "التوظيف واستقطاب الكفاءات".

وسيناقش اللقاء العديد من المحاور الرئيسية، ومنها: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ومدى تأثيرها على التوظيف واستقطاب المواهب، ومصادر الاستقطاب (الداخلي أو الخارجي)، ومدى تأثير سمعة المنظمة لجذب واستقطاب الكفاءات، وتمكين المرأة وتواجدها في مختلف الأنشطة في سوق العمل، إضافة إلى استقطاب المواهب لتحقيق رؤية 2030.

وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة، إلى إيجاد بيئة تساعد المختصين وأصحاب القرار في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة في تبادل خبراتهم والتجارب الناجحة لتأخذ أبعادًا فكرية وثقافية، واجتماعية، تسعى تدريجيًّا للتطوير؛ حيث يهدف اللقاء الشهري إلى إلقاء الضوء على الممارسات والأساليب الحديثة في مجال الموارد البشرية بالمملكة ومؤسساتها وكيفية تطويرها وتقويم مسيرتها.

وكانت "بشر" قد أطلقت في شهر نوفمبر الماضي ملتقى شهريًّا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات.

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