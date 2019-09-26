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"تقنية صامطة" تحتفي باليوم الوطني الـ91 وتطلق حملة للتبرع بالدم

بحضور منسوبي الكلية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

احتفت الكلية التقنية بصامطة، صباح اليوم الأحد، بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 91، وذلك على شرف عميد الكلية الدكتور محمد بن حسين طليس، وبحضور كافة منسوبي الكلية من مدربين وإداريين ومتدربين وفق العدد المسموح؛ لتحقيق التباعد بين الحضور وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفصيلًا: بدأ الحفل بالنشيد الوطني للمملكة، ثم كلمة لعميد الكلية عبر فيها عن مشاعر الفرح والبهجة والفخر والاعتزاز بقادة وشعب وطننا الغالي، وهنأ من خلالها القيادة الرشيدة وكافة الشعب السعودي العظيم، ثم تم استعراض مشاركات الأقسام التدريبية بهذه المناسبة، وكذلك عرض مشاركات المتدربين في مسابقة اليوم الوطني، وفي نهاية الحفل كرمت الكلية الزملاء المشاركين في الاحتفاء، وتكريم المتدربين الفائزين في المسابقة، كما نفذت على هامش الفعالية أنشطة في لعبة تنس الطاولة والبلايستيشن.

وضمن فعاليات اليوم الوطني 91 للمملكة وبالتعاون مع مستشفى صامطة العام، أطلقت الكلية حملة التبرع بالدم تحت شعار "تقني بدمي أفدي وطني"، وذلك على مدى يومي الأحد والاثنين في العربة المتنقلة داخل مبنى الكلية، علمًا بأن الحملة تستهدف منسوبي الكلية من مدربين وإداريين ومتدربين، وعبّر عميد الكلية عن عظيم شكره لإدارة مستشفى صامطة على التناغم والتنسيق المستمر؛ لما فيه من تحقيق المصلحة العامة والمشتركة بين الكلية والمستشفى.

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"تقنية صامطة" تحتفي باليوم الوطني الـ91 وتطلق حملة للتبرع بالدم
سبق

احتفت الكلية التقنية بصامطة، صباح اليوم الأحد، بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 91، وذلك على شرف عميد الكلية الدكتور محمد بن حسين طليس، وبحضور كافة منسوبي الكلية من مدربين وإداريين ومتدربين وفق العدد المسموح؛ لتحقيق التباعد بين الحضور وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفصيلًا: بدأ الحفل بالنشيد الوطني للمملكة، ثم كلمة لعميد الكلية عبر فيها عن مشاعر الفرح والبهجة والفخر والاعتزاز بقادة وشعب وطننا الغالي، وهنأ من خلالها القيادة الرشيدة وكافة الشعب السعودي العظيم، ثم تم استعراض مشاركات الأقسام التدريبية بهذه المناسبة، وكذلك عرض مشاركات المتدربين في مسابقة اليوم الوطني، وفي نهاية الحفل كرمت الكلية الزملاء المشاركين في الاحتفاء، وتكريم المتدربين الفائزين في المسابقة، كما نفذت على هامش الفعالية أنشطة في لعبة تنس الطاولة والبلايستيشن.

وضمن فعاليات اليوم الوطني 91 للمملكة وبالتعاون مع مستشفى صامطة العام، أطلقت الكلية حملة التبرع بالدم تحت شعار "تقني بدمي أفدي وطني"، وذلك على مدى يومي الأحد والاثنين في العربة المتنقلة داخل مبنى الكلية، علمًا بأن الحملة تستهدف منسوبي الكلية من مدربين وإداريين ومتدربين، وعبّر عميد الكلية عن عظيم شكره لإدارة مستشفى صامطة على التناغم والتنسيق المستمر؛ لما فيه من تحقيق المصلحة العامة والمشتركة بين الكلية والمستشفى.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
08:43 PM

"تقنية صامطة" تحتفي باليوم الوطني الـ91 وتطلق حملة للتبرع بالدم

بحضور منسوبي الكلية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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احتفت الكلية التقنية بصامطة، صباح اليوم الأحد، بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 91، وذلك على شرف عميد الكلية الدكتور محمد بن حسين طليس، وبحضور كافة منسوبي الكلية من مدربين وإداريين ومتدربين وفق العدد المسموح؛ لتحقيق التباعد بين الحضور وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفصيلًا: بدأ الحفل بالنشيد الوطني للمملكة، ثم كلمة لعميد الكلية عبر فيها عن مشاعر الفرح والبهجة والفخر والاعتزاز بقادة وشعب وطننا الغالي، وهنأ من خلالها القيادة الرشيدة وكافة الشعب السعودي العظيم، ثم تم استعراض مشاركات الأقسام التدريبية بهذه المناسبة، وكذلك عرض مشاركات المتدربين في مسابقة اليوم الوطني، وفي نهاية الحفل كرمت الكلية الزملاء المشاركين في الاحتفاء، وتكريم المتدربين الفائزين في المسابقة، كما نفذت على هامش الفعالية أنشطة في لعبة تنس الطاولة والبلايستيشن.

وضمن فعاليات اليوم الوطني 91 للمملكة وبالتعاون مع مستشفى صامطة العام، أطلقت الكلية حملة التبرع بالدم تحت شعار "تقني بدمي أفدي وطني"، وذلك على مدى يومي الأحد والاثنين في العربة المتنقلة داخل مبنى الكلية، علمًا بأن الحملة تستهدف منسوبي الكلية من مدربين وإداريين ومتدربين، وعبّر عميد الكلية عن عظيم شكره لإدارة مستشفى صامطة على التناغم والتنسيق المستمر؛ لما فيه من تحقيق المصلحة العامة والمشتركة بين الكلية والمستشفى.

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