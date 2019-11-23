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أمطار سبت الجارة تقطع الطرق ومصرع سبعيني جرفت السيول سيارته

وسط توقف الحركة المرورية لعدة ساعات ومطالبات بمركز للدفاع المدني

لقي سبعيني مصرعه غرقاً بمركز سبت الجارة شرق القنفذة مساء أمس الجمعة بعدما جرف السيل سيارته من على مزلقان طريق قرية هلاله شسع إثر الأمطار التي شهدتها المنطقة بغزارة، بعدما تسببت الأمطار في جريان جميع أودية سبت الجارة وقطع الطرق وتوقف الحركة المرورية لعدد من الساعات من أبرزها الطريق الرابط بين القنفذة ومنطقة عسير وكذلك الطرق الفرعية المؤدية لقرى المركز.

كما جرفت السيول سيارة أخرى من نوع جيب صالون تمكن صاحبها من الخروج منها قبل أن تجرفها قوة السيل.

وفي سياق متصل تسبب جريان الأودية في عدم تمكن فرق الدفاع المدني من الوصول المبكر لموقع الغريق وعدم إغلاق جميع الطريق الخطيرة في الوقت المناسب علماً أن سبت الجارة يعتبر من أكثر مراكز القنفذة التي يوجد بها عدد من الأودية بها ما يقارب 15 مزلقاناً تهدد حياة المواطنين وقت جريانها حيث سرعان ما تطمرها المياه وتتسبب في جرف المركبات ما لم يتم منع حركة السيارات من العبور من قبل فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية المعنية في الوقت المناسب.

إلى هذا تسبب عدم وجود مركز للدفاع المدني بسبت الجارة في استمرار المعاناة لأن وجوده يساعد في سرعة مباشرة مثل هذه الحالات الطارئة.

ومن جهتهم طالب وجهاء المنطقة بسرعة استحداث مركز موسمي للدفاع المدني لحين اعتماد مركز دائم للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

سبت الجارة أمطار سيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار سبت الجارة تقطع الطرق ومصرع سبعيني جرفت السيول سيارته
سبق

لقي سبعيني مصرعه غرقاً بمركز سبت الجارة شرق القنفذة مساء أمس الجمعة بعدما جرف السيل سيارته من على مزلقان طريق قرية هلاله شسع إثر الأمطار التي شهدتها المنطقة بغزارة، بعدما تسببت الأمطار في جريان جميع أودية سبت الجارة وقطع الطرق وتوقف الحركة المرورية لعدد من الساعات من أبرزها الطريق الرابط بين القنفذة ومنطقة عسير وكذلك الطرق الفرعية المؤدية لقرى المركز.

كما جرفت السيول سيارة أخرى من نوع جيب صالون تمكن صاحبها من الخروج منها قبل أن تجرفها قوة السيل.

وفي سياق متصل تسبب جريان الأودية في عدم تمكن فرق الدفاع المدني من الوصول المبكر لموقع الغريق وعدم إغلاق جميع الطريق الخطيرة في الوقت المناسب علماً أن سبت الجارة يعتبر من أكثر مراكز القنفذة التي يوجد بها عدد من الأودية بها ما يقارب 15 مزلقاناً تهدد حياة المواطنين وقت جريانها حيث سرعان ما تطمرها المياه وتتسبب في جرف المركبات ما لم يتم منع حركة السيارات من العبور من قبل فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية المعنية في الوقت المناسب.

إلى هذا تسبب عدم وجود مركز للدفاع المدني بسبت الجارة في استمرار المعاناة لأن وجوده يساعد في سرعة مباشرة مثل هذه الحالات الطارئة.

ومن جهتهم طالب وجهاء المنطقة بسرعة استحداث مركز موسمي للدفاع المدني لحين اعتماد مركز دائم للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
12:46 AM

أمطار سبت الجارة تقطع الطرق ومصرع سبعيني جرفت السيول سيارته

وسط توقف الحركة المرورية لعدة ساعات ومطالبات بمركز للدفاع المدني

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حسن العيسي - القنفذة
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2,251

لقي سبعيني مصرعه غرقاً بمركز سبت الجارة شرق القنفذة مساء أمس الجمعة بعدما جرف السيل سيارته من على مزلقان طريق قرية هلاله شسع إثر الأمطار التي شهدتها المنطقة بغزارة، بعدما تسببت الأمطار في جريان جميع أودية سبت الجارة وقطع الطرق وتوقف الحركة المرورية لعدد من الساعات من أبرزها الطريق الرابط بين القنفذة ومنطقة عسير وكذلك الطرق الفرعية المؤدية لقرى المركز.

كما جرفت السيول سيارة أخرى من نوع جيب صالون تمكن صاحبها من الخروج منها قبل أن تجرفها قوة السيل.

وفي سياق متصل تسبب جريان الأودية في عدم تمكن فرق الدفاع المدني من الوصول المبكر لموقع الغريق وعدم إغلاق جميع الطريق الخطيرة في الوقت المناسب علماً أن سبت الجارة يعتبر من أكثر مراكز القنفذة التي يوجد بها عدد من الأودية بها ما يقارب 15 مزلقاناً تهدد حياة المواطنين وقت جريانها حيث سرعان ما تطمرها المياه وتتسبب في جرف المركبات ما لم يتم منع حركة السيارات من العبور من قبل فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية المعنية في الوقت المناسب.

إلى هذا تسبب عدم وجود مركز للدفاع المدني بسبت الجارة في استمرار المعاناة لأن وجوده يساعد في سرعة مباشرة مثل هذه الحالات الطارئة.

ومن جهتهم طالب وجهاء المنطقة بسرعة استحداث مركز موسمي للدفاع المدني لحين اعتماد مركز دائم للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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