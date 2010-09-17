خطف الطائي أول نقطة له في تاريخه بدوري المحترفين السعودي بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه الباطن، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب نادي الباطن لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. حصد الطائي أُولى نقاطه هذا الموسم ليبقى في المركز السادس عشر والأخير، في حين رفع الباطن رصيده إلى 5 نقاط بالمركز التاسع.

الطائي يحصد أُولى نقاطه.. بعد تعادله السلبي مع الباطن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-16 خطف الطائي أول نقطة له في تاريخه بدوري المحترفين السعودي بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه الباطن، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب نادي الباطن لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



حصد الطائي أُولى نقاطه هذا الموسم ليبقى في المركز السادس عشر والأخير، في حين رفع الباطن رصيده إلى 5 نقاط بالمركز التاسع.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 08:58 PM

الطائي يحصد أُولى نقاطه.. بعد تعادله السلبي مع الباطن في افتتاح الجولة الخامسة من دوري المحترفين





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خطف الطائي أول نقطة له في تاريخه بدوري المحترفين السعودي بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه الباطن، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب نادي الباطن لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



حصد الطائي أُولى نقاطه هذا الموسم ليبقى في المركز السادس عشر والأخير، في حين رفع الباطن رصيده إلى 5 نقاط بالمركز التاسع.