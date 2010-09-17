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الطائي يحصد أُولى نقاطه.. بعد تعادله السلبي مع الباطن

في افتتاح الجولة الخامسة من دوري المحترفين

خطف الطائي أول نقطة له في تاريخه بدوري المحترفين السعودي بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه الباطن، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب نادي الباطن لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حصد الطائي أُولى نقاطه هذا الموسم ليبقى في المركز السادس عشر والأخير، في حين رفع الباطن رصيده إلى 5 نقاط بالمركز التاسع.

الباطن الطائي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الطائي يحصد أُولى نقاطه.. بعد تعادله السلبي مع الباطن
سبق

خطف الطائي أول نقطة له في تاريخه بدوري المحترفين السعودي بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه الباطن، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب نادي الباطن لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حصد الطائي أُولى نقاطه هذا الموسم ليبقى في المركز السادس عشر والأخير، في حين رفع الباطن رصيده إلى 5 نقاط بالمركز التاسع.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
08:58 PM

الطائي يحصد أُولى نقاطه.. بعد تعادله السلبي مع الباطن

في افتتاح الجولة الخامسة من دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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خطف الطائي أول نقطة له في تاريخه بدوري المحترفين السعودي بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه الباطن، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب نادي الباطن لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حصد الطائي أُولى نقاطه هذا الموسم ليبقى في المركز السادس عشر والأخير، في حين رفع الباطن رصيده إلى 5 نقاط بالمركز التاسع.

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