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أمانة "الشمالية" تغلق 49 منشأة مخالفة

بعد تنفيذ أكثر من 600 جولة رقابية

نفّذت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين عبر الفرق الرقابية، 633 جولة رقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق 49 منشأة تجارية، وتحرير 128 مخالفةً للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت؛ لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

وشددت على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون؛ حفاظاً على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".

أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة "الشمالية" تغلق 49 منشأة مخالفة
سبق

نفّذت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين عبر الفرق الرقابية، 633 جولة رقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق 49 منشأة تجارية، وتحرير 128 مخالفةً للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت؛ لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

وشددت على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون؛ حفاظاً على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
03:26 PM

أمانة "الشمالية" تغلق 49 منشأة مخالفة

بعد تنفيذ أكثر من 600 جولة رقابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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نفّذت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين عبر الفرق الرقابية، 633 جولة رقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق 49 منشأة تجارية، وتحرير 128 مخالفةً للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت؛ لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

وشددت على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون؛ حفاظاً على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".

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