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السعودية الثانية عربياً والـ 23 عالمياً كأكبر أسطول نقل بحري في العالم

في أحدث تقرير لـ "أونكتاد"

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عربياً والـ 23 عالمياً؛ كأحد أكبر أساطيل النقل البحري في العالم، في أحدث تقرير لـ "أونكتاد".

وكشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، عن أن السعودية تمتلك 284 سفينة تجارية بحرية؛ منها 133 ترفع العلم الوطني السعودي، و151 تحمل علماً أجنبياً، متقدمة على دول كثيرة، مثل فرنسا وكندا وغيرهما.

وأشار التقرير إلى أن السفن التي تحمل العلم السعودي "133 سفينة" تصدّرت الوزن الإجمالي من "الحمولة الساكنة لأسطول النقل البحري السعودي الذي بلغ 18 مليوناً و92 ألفا و485 طناً" (71.18 %).

وتركز حسابات منظمة "أونكتاد" على حمولة الوزن الساكن للأسطول، وليس على عدده، وبذلك تتفوق السعودية على كثير من الدول؛ على رأسها فيتنام التي تمتلك 1020 سفينة وإيطاليا 692، والبرازيل 401، وفرنسا 35، وقبرص 300، والسويد 298سفينة.

المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية النقل البحري

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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السعودية الثانية عربياً والـ 23 عالمياً كأكبر أسطول نقل بحري في العالم
سبق

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عربياً والـ 23 عالمياً؛ كأحد أكبر أساطيل النقل البحري في العالم، في أحدث تقرير لـ "أونكتاد".

وكشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، عن أن السعودية تمتلك 284 سفينة تجارية بحرية؛ منها 133 ترفع العلم الوطني السعودي، و151 تحمل علماً أجنبياً، متقدمة على دول كثيرة، مثل فرنسا وكندا وغيرهما.

وأشار التقرير إلى أن السفن التي تحمل العلم السعودي "133 سفينة" تصدّرت الوزن الإجمالي من "الحمولة الساكنة لأسطول النقل البحري السعودي الذي بلغ 18 مليوناً و92 ألفا و485 طناً" (71.18 %).

وتركز حسابات منظمة "أونكتاد" على حمولة الوزن الساكن للأسطول، وليس على عدده، وبذلك تتفوق السعودية على كثير من الدول؛ على رأسها فيتنام التي تمتلك 1020 سفينة وإيطاليا 692، والبرازيل 401، وفرنسا 35، وقبرص 300، والسويد 298سفينة.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
08:18 AM

السعودية الثانية عربياً والـ 23 عالمياً كأكبر أسطول نقل بحري في العالم

في أحدث تقرير لـ "أونكتاد"

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خالد علي - الرياض
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احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عربياً والـ 23 عالمياً؛ كأحد أكبر أساطيل النقل البحري في العالم، في أحدث تقرير لـ "أونكتاد".

وكشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، عن أن السعودية تمتلك 284 سفينة تجارية بحرية؛ منها 133 ترفع العلم الوطني السعودي، و151 تحمل علماً أجنبياً، متقدمة على دول كثيرة، مثل فرنسا وكندا وغيرهما.

وأشار التقرير إلى أن السفن التي تحمل العلم السعودي "133 سفينة" تصدّرت الوزن الإجمالي من "الحمولة الساكنة لأسطول النقل البحري السعودي الذي بلغ 18 مليوناً و92 ألفا و485 طناً" (71.18 %).

وتركز حسابات منظمة "أونكتاد" على حمولة الوزن الساكن للأسطول، وليس على عدده، وبذلك تتفوق السعودية على كثير من الدول؛ على رأسها فيتنام التي تمتلك 1020 سفينة وإيطاليا 692، والبرازيل 401، وفرنسا 35، وقبرص 300، والسويد 298سفينة.

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