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صقر طبرجل يحطم الرقم القياسي بمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

بِيع بـ206 آلاف ريال ليصبح الصقر الأغلى حتى الآن

حطم الصقر الثالث في الليلة العاشرة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الثاني والتي أقيمت أمس الخميس، الرقم القياسي المسجل في الليلة الثامنة (201 ألف ريال)، إذ بِيع بمبلغ 206 آلاف ريال، ليصبح الصقر الأغلى حتى الآن في النسخة الحالية من المزاد، والتي ينظمها نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض حتى 15 نوفمبر المقبل.

وشهدت المنافسة على الصقر الأغلى والمطروح في طبرجل "شاهين فرخ" للطاروحين منور الشراري وبشير الشراري، إثارةً كبيرة وبِيع بمبلغ 206 آلاف ريال للمشتري عبدالعزيز بن فضيل العنزي، ويبلغ طول الصقر 15 إنشاً وربع إنش وعرضه 15.50 إنشاً.

وكانت البداية مع الصقر الأول "شاهين قرناس" طرح طبرجل للطواريح سالم الشراري وعيد الشراري وجاسم الشراري، وبِيع بمبلغ 110 آلاف ريال، فيما بِيع الصقر الثاني "شاهين قرناس" طرح الحماد للطواريح فواز الفهيقي والحميدي الفهيقي وعبدالعزيز الفهيقي بمبلغ 61 ألف ريال، ليبلغ إجمالي مبيعات الليلة العاشرة 377 ألف ريال.

يذكر أن الصقر "شاهين فرخ" طرح الجبيل للطاروحين عبدالعزيز فهد السويكت وراشد رجا الهاجري كان الأغلى في النسخة الحالية، حيث بِيع في الليلة الثامنة بـ 201 ألف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث ستستقبل فرق النادي الخمس في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيد أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن ونقل مُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يُقام المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وحسابات النادي في منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُصدر شهادة تصدير له، إضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صقر طبرجل يحطم الرقم القياسي بمزاد نادي الصقور السعودي الثاني
سبق

حطم الصقر الثالث في الليلة العاشرة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الثاني والتي أقيمت أمس الخميس، الرقم القياسي المسجل في الليلة الثامنة (201 ألف ريال)، إذ بِيع بمبلغ 206 آلاف ريال، ليصبح الصقر الأغلى حتى الآن في النسخة الحالية من المزاد، والتي ينظمها نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض حتى 15 نوفمبر المقبل.

وشهدت المنافسة على الصقر الأغلى والمطروح في طبرجل "شاهين فرخ" للطاروحين منور الشراري وبشير الشراري، إثارةً كبيرة وبِيع بمبلغ 206 آلاف ريال للمشتري عبدالعزيز بن فضيل العنزي، ويبلغ طول الصقر 15 إنشاً وربع إنش وعرضه 15.50 إنشاً.

وكانت البداية مع الصقر الأول "شاهين قرناس" طرح طبرجل للطواريح سالم الشراري وعيد الشراري وجاسم الشراري، وبِيع بمبلغ 110 آلاف ريال، فيما بِيع الصقر الثاني "شاهين قرناس" طرح الحماد للطواريح فواز الفهيقي والحميدي الفهيقي وعبدالعزيز الفهيقي بمبلغ 61 ألف ريال، ليبلغ إجمالي مبيعات الليلة العاشرة 377 ألف ريال.

يذكر أن الصقر "شاهين فرخ" طرح الجبيل للطاروحين عبدالعزيز فهد السويكت وراشد رجا الهاجري كان الأغلى في النسخة الحالية، حيث بِيع في الليلة الثامنة بـ 201 ألف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث ستستقبل فرق النادي الخمس في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيد أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن ونقل مُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يُقام المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وحسابات النادي في منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُصدر شهادة تصدير له، إضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
12:53 AM

صقر طبرجل يحطم الرقم القياسي بمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

بِيع بـ206 آلاف ريال ليصبح الصقر الأغلى حتى الآن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حطم الصقر الثالث في الليلة العاشرة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الثاني والتي أقيمت أمس الخميس، الرقم القياسي المسجل في الليلة الثامنة (201 ألف ريال)، إذ بِيع بمبلغ 206 آلاف ريال، ليصبح الصقر الأغلى حتى الآن في النسخة الحالية من المزاد، والتي ينظمها نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض حتى 15 نوفمبر المقبل.

وشهدت المنافسة على الصقر الأغلى والمطروح في طبرجل "شاهين فرخ" للطاروحين منور الشراري وبشير الشراري، إثارةً كبيرة وبِيع بمبلغ 206 آلاف ريال للمشتري عبدالعزيز بن فضيل العنزي، ويبلغ طول الصقر 15 إنشاً وربع إنش وعرضه 15.50 إنشاً.

وكانت البداية مع الصقر الأول "شاهين قرناس" طرح طبرجل للطواريح سالم الشراري وعيد الشراري وجاسم الشراري، وبِيع بمبلغ 110 آلاف ريال، فيما بِيع الصقر الثاني "شاهين قرناس" طرح الحماد للطواريح فواز الفهيقي والحميدي الفهيقي وعبدالعزيز الفهيقي بمبلغ 61 ألف ريال، ليبلغ إجمالي مبيعات الليلة العاشرة 377 ألف ريال.

يذكر أن الصقر "شاهين فرخ" طرح الجبيل للطاروحين عبدالعزيز فهد السويكت وراشد رجا الهاجري كان الأغلى في النسخة الحالية، حيث بِيع في الليلة الثامنة بـ 201 ألف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث ستستقبل فرق النادي الخمس في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيد أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن ونقل مُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يُقام المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وحسابات النادي في منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُصدر شهادة تصدير له، إضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

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