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هل يصطدم بها؟.. "فلكية جدة": كويكب صغير يمرُّ قرب الأرض اليوم

تم اكتشافه حديثًا ويتحرك بسرعة 11.39 كيلومتر بالثانية

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية ستشهد اليوم السبت 03 يوليو 2021 عبور كويكب صغير، تم اكتشافه حديثًا، يسمى 2021 NA، قُطره سبعة أمتار، على بُعد 0.17 مسافة قمرية، أو 65.820 كيلومترًا، وهو يتحرك بسرعة 11.39 كيلومتر بالثانية عند الساعة الـ07:57 صباحًا بتوقيت السعودية، الساعة الـ04:57 صباحًا بتوقيت غرينتش، وهو ليس في مسار اصطدامه بكوكبنا.

وأضاف المهندس أبو زاهرة بأنه تم اكتشاف الكويكب 2021 NA بواسطة منظومة مرصد بان ستارز بهاواي في الأول من يوليو الجاري قبل يومين فقط من اقترابه، وهو ينتمي إلى عائلة كويكبات تسمى أبولو، وهي مجموعة صخور يبلغ قطرها بين 5.3 و12 مترًا، وهو أيضًا ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه لو كان هذا الكويكب على مسار اصطدامه بكوكبنا فسيصبح كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض، وهو أمر يحدث مرات عدة في السنة، مؤكدًا أن هذا يعتبر إنجازًا كبيرًا بالعثور على هذه الكويكبات الصغيرة القريبة؛ لأنها تمرُّ بسرعة كبيرة، وعادة ما تكون هناك نافذة قصيرة لبضعة أيام قبل أو بعد الاقتراب القريب عندما يكون هذا الكويكب الصغير قريبًا من الأرض؛ ليكون ساطعًا بدرجة كافية.

وأفاد بأن مثل هذه الفرص تُستغل لتعلُّم المزيد حول الكويكبات، مثل طبيعة تكوينها؛ فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكُّل نظامنا الشمسي، وتحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة، ومن الممكن أن تخبرنا بالمزيد عن أصل كوكبنا، إضافة إلى أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرتنا على الاستجابة معًا لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل.

يُذكر أن هذا الكويكب رقم 68 الذي يمرُّ بالقرب من الأرض ضمن (واحد مسافة قمرية) أو 384.401 كيلومتر منذ بداية العام، والأول هذا الشهر.

الجمعية الفلكية رئيس الجمعية الفلكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل يصطدم بها؟.. "فلكية جدة": كويكب صغير يمرُّ قرب الأرض اليوم
سبق

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية ستشهد اليوم السبت 03 يوليو 2021 عبور كويكب صغير، تم اكتشافه حديثًا، يسمى 2021 NA، قُطره سبعة أمتار، على بُعد 0.17 مسافة قمرية، أو 65.820 كيلومترًا، وهو يتحرك بسرعة 11.39 كيلومتر بالثانية عند الساعة الـ07:57 صباحًا بتوقيت السعودية، الساعة الـ04:57 صباحًا بتوقيت غرينتش، وهو ليس في مسار اصطدامه بكوكبنا.

وأضاف المهندس أبو زاهرة بأنه تم اكتشاف الكويكب 2021 NA بواسطة منظومة مرصد بان ستارز بهاواي في الأول من يوليو الجاري قبل يومين فقط من اقترابه، وهو ينتمي إلى عائلة كويكبات تسمى أبولو، وهي مجموعة صخور يبلغ قطرها بين 5.3 و12 مترًا، وهو أيضًا ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه لو كان هذا الكويكب على مسار اصطدامه بكوكبنا فسيصبح كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض، وهو أمر يحدث مرات عدة في السنة، مؤكدًا أن هذا يعتبر إنجازًا كبيرًا بالعثور على هذه الكويكبات الصغيرة القريبة؛ لأنها تمرُّ بسرعة كبيرة، وعادة ما تكون هناك نافذة قصيرة لبضعة أيام قبل أو بعد الاقتراب القريب عندما يكون هذا الكويكب الصغير قريبًا من الأرض؛ ليكون ساطعًا بدرجة كافية.

وأفاد بأن مثل هذه الفرص تُستغل لتعلُّم المزيد حول الكويكبات، مثل طبيعة تكوينها؛ فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكُّل نظامنا الشمسي، وتحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة، ومن الممكن أن تخبرنا بالمزيد عن أصل كوكبنا، إضافة إلى أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرتنا على الاستجابة معًا لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل.

يُذكر أن هذا الكويكب رقم 68 الذي يمرُّ بالقرب من الأرض ضمن (واحد مسافة قمرية) أو 384.401 كيلومتر منذ بداية العام، والأول هذا الشهر.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
12:28 AM

هل يصطدم بها؟.. "فلكية جدة": كويكب صغير يمرُّ قرب الأرض اليوم

تم اكتشافه حديثًا ويتحرك بسرعة 11.39 كيلومتر بالثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية ستشهد اليوم السبت 03 يوليو 2021 عبور كويكب صغير، تم اكتشافه حديثًا، يسمى 2021 NA، قُطره سبعة أمتار، على بُعد 0.17 مسافة قمرية، أو 65.820 كيلومترًا، وهو يتحرك بسرعة 11.39 كيلومتر بالثانية عند الساعة الـ07:57 صباحًا بتوقيت السعودية، الساعة الـ04:57 صباحًا بتوقيت غرينتش، وهو ليس في مسار اصطدامه بكوكبنا.

وأضاف المهندس أبو زاهرة بأنه تم اكتشاف الكويكب 2021 NA بواسطة منظومة مرصد بان ستارز بهاواي في الأول من يوليو الجاري قبل يومين فقط من اقترابه، وهو ينتمي إلى عائلة كويكبات تسمى أبولو، وهي مجموعة صخور يبلغ قطرها بين 5.3 و12 مترًا، وهو أيضًا ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه لو كان هذا الكويكب على مسار اصطدامه بكوكبنا فسيصبح كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض، وهو أمر يحدث مرات عدة في السنة، مؤكدًا أن هذا يعتبر إنجازًا كبيرًا بالعثور على هذه الكويكبات الصغيرة القريبة؛ لأنها تمرُّ بسرعة كبيرة، وعادة ما تكون هناك نافذة قصيرة لبضعة أيام قبل أو بعد الاقتراب القريب عندما يكون هذا الكويكب الصغير قريبًا من الأرض؛ ليكون ساطعًا بدرجة كافية.

وأفاد بأن مثل هذه الفرص تُستغل لتعلُّم المزيد حول الكويكبات، مثل طبيعة تكوينها؛ فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكُّل نظامنا الشمسي، وتحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة، ومن الممكن أن تخبرنا بالمزيد عن أصل كوكبنا، إضافة إلى أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرتنا على الاستجابة معًا لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل.

يُذكر أن هذا الكويكب رقم 68 الذي يمرُّ بالقرب من الأرض ضمن (واحد مسافة قمرية) أو 384.401 كيلومتر منذ بداية العام، والأول هذا الشهر.

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