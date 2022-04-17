آكلة لحوم البشر.. "السمكة المتوحشة" دراكولا تظهر بالشواطئ الأمريكية

وتَعرف كريستوفر مارتن، أمين قسم الأسماك في متحف علم الحيوان الفقاري، على السمكة؛ حيث قال إنها من نوع "لانسيت"، المفترسة المعروفة باسم "آكلة لحوم البشر"، والتي قد تنمو ليصل طولها إلى سبعة أقدام في بعض الأحيان؛ وفق "سكاي نيوز عربية".