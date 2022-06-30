أسماك القرش في رعب.. والسبب اثنان من الحيتان "آكلة الكبد" بجنوب إفريقيا

كذلك يعتقد أن حوتي الأوركا هذين ينتميان إلى مجموعة من الحيتان القاتلة المعروفة بصيد ما لا يقل عن 3 أنواع من أسماك القرش، على الرغم من أن فريق البحث قال أيضًا إن زيادة الهجمات على القرش الأبيض الكبيرة قد يكون بسبب عدم وجود فرائس أخرى.