أكبر معمر في العالم يحتفل بعيد ميلاده 113

وأصبح "مورا" أكبر معمر في العالم بعد وفاة ساتورنينو دي لافوينتي غارسيا، الذي ولد في 11 فبراير 1909 في إسبانيا، وتوفي في يناير وعمره 112 عامًا و341 يومًا.