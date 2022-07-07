أكثر شعوب العالم غضبًا في عام ٢٠٢٢.. لبنان في المرتبة الأولى

جاء اللبنانيون في المرتبة الأولى في مسح المشاعر السلبية العالمي لعام ٢٠٢٢، كأكثر شعوب العالم غضبًا؛ في قائمةٍ ضمت أكثر من 100 دولة.
وأشارت شركة جالوب إستاتيستا للأبحاث العالمية، إلى أن البحث يقوم على خمس مؤشرات أساسية هي: (الحزن، والغضب، والقلق، والألم النفسي، والتوتر).
وجاءت ثلاث دول عربية ضمن قائمة العشرة الأوائل في مسح المشاعر السلبية "الغضب"، وهي لبنان والعراق والأردن.
أكثر دول العالم غضبًا:
١- لبنان -٤٩%
٢- تركيا -٤٨%
٣- أرمينيا -٤٦%
٤- العراق -٤٦%
٥- أفغانستان -٤١%
٦- الأردن -٣٥%
٧- مالي -٣٥%
٨- سيراليون -٣٥%