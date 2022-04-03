إفطار "الدهابة".. شاهد إفطار رمضاني بالحب لعمال الذهب بالسودان

حصد مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا آلاف الإعجابات والتعليقات بعد ساعات قليلة من نشره.
وحسب موقع "النيلين" السوداني، يظهر المقطع مجموعة من الشباب يعملون في التعدين والتنقيب عن الذهب بإحدى المناطق شمالي السودان.
ويقول "النيلين": الشباب الذين يطلق عليهم اسم (الدهابة) ظهروا خلال المقطع القصير وهم يستعدون لإفطارهم الرمضاني الأول بعد يوم طويل من المعاناة، وقد قام الشباب بتجهيز الإفطار وفرش الأرض بالسجاد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بحب كبير ودعوات تتمنى أن يوسع الله عليهم في الرزق ويعطيهم ما يتمنون.
وحسب تقرير لموقع "إندبندنت عربية"، بات هذا النوع من التعدين على الرغم من خطورته وقساوة ظروفه، يسهم بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد وخفض نسبة البطالة والحدّ من الهجرة إلى المدن.
ويُقدَّر عدد العاملين في هذا النشاط بحوالي ستة ملايين شخص، منهم مليون منقب، وخمسة ملايين آخرين يعملون في المهن المصاحبة والمكمّلة لعملية التعدين في 266 موقعاً بولايات السودان المختلفة.
ينتشر الذهب في أغلب مدن شمال السودان الصحراوي، وتحديداً من أقصى الشمال حتى قرب العاصمة الخرطوم، ومن الساحل الشرقي على البحر الأحمر وسلسلة جبال البحر الأحمر إلى أقصى الغرب، بالقرب من جبل عوينات والطينة في دارفور.