إفطار "الدهابة".. شاهد إفطار رمضاني بالحب لعمال الذهب بالسودان

ينتشر الذهب في أغلب مدن شمال السودان الصحراوي، وتحديداً من أقصى الشمال حتى قرب العاصمة الخرطوم، ومن الساحل الشرقي على البحر الأحمر وسلسلة جبال البحر الأحمر إلى أقصى الغرب، بالقرب من جبل عوينات والطينة في دارفور.