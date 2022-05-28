إليكم الجديد.. "إنفلونزا الطماطم" تتفشّى بين الأطفال في الهند

كما أنه كانت هناك اتصالات متكررة من وزراء الصحة في مختلف الولايات للحدّ من الذعر من الفيروس، وإعطاء تحديثات بشأن انتشار المرض، كما أنه تم الإسراع في وضع برامج توعية؛ إذ أرسلت إدارات الصحة في ولاية كيرالا وكارناتاكا وتاميل نادو عاملين ميدانيين لتثقيف الناس حول هذا المرض.