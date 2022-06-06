إيقاف متحدثة حزب الهند الحاكم المسيئة يُذكّر بما قاله "غاندي" عن النبي

هذه المتحدثة لم تأبه لمشاعر ١٩٥ مليون مسلم يعيشون في الهند كثاني أكبر الديانات، وتناست ما قاله المهاتما غاندي أبو الهند الحديثة وقائد استقلالها في القرن الماضي، الذي يمثل أسطورة الهند الحديثة عندما تحدث آنذاك عن رسول الله لصحيفة هندية وقال: "لقد أصبحت مقتنعاً كل الاقتناع أن الإسلام اكتسب مكانته وانتشاره في رقعة جغرافية واسعة من العالم شرقاً وغرباً، من خلال بساطة الرسول محمد بن عبدالله مع دقته وصدقه في الوعود، وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة بربه وبرسالته، هذه الصفات هي التي مهدت للدين الإسلامي الطريق للانتشار الواسع، وتخطي المصاعب".