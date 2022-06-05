احذروا الفراولة القادمة من أمريكا.. تتسبّب في هذا المرض الخطير

حذّرت ادارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من تناول الفراولة الأمريكية، حيث تشير التحقيقات الصحية إلى علاقتها في تفشي عدوى التهاب الكبد الوبائي "A"، خاصة بين الأطفال بعد ظهور عددٍ من الحالات في الولايات المتحدة وكندا.