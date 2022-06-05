احذروا الفراولة القادمة من أمريكا.. تتسبّب في هذا المرض الخطير

حذّرت ادارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من تناول الفراولة الأمريكية، حيث تشير التحقيقات الصحية إلى علاقتها في تفشي عدوى التهاب الكبد الوبائي "A"، خاصة بين الأطفال بعد ظهور عددٍ من الحالات في الولايات المتحدة وكندا.
وتصدر الفراولة الأمريكية بكمياتٍ قليلة إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، كما يتم استيرادها من قِبل البعض للاستهلاك الشخصي، وعليه طالبت ادارة الغذاء والدواء بضرورة التخلص من الفراولة المنتجة خلال شهرَي مارس وابريل 2022، وخاصة الفراولة العضوية المنتجة من قبل شركتَي (FreshKampo and HEB).
وتظهر أعراض الإصابة بالمرض خلال الفترة ما بين أسبوعين إلى 7 أسابيع على الشخص المصاب، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.
وتشمل أعراض الإصابة بالمرض الحمّى والترجيع والقيء والتعب والإسهال وآلام المعدة وتغيُّر لون البول إلى اللون الغامق، إضافة إلى الأرق.
وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن عدد الحالات التي ظهرت في أمريكا وكندا حتى نهاية يوم أمس السبت بلغ 650 إصابة أغلبيتها لدى الأطفال.