ارتفاع حالات جدري القرود المؤكدة في ألمانيا إلى 33 إصابة

وعادة ما تختفي الأعراض، التي تشمل الطفح الجلدي، من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات طبية وفي حالات نادرة جدًا إلى الوفاة لدى بعض الأشخاص.