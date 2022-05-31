ارتفاع حالات جدري القرود المؤكدة في ألمانيا إلى 33 إصابة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس جدري القرود في ألمانيا ارتفع من 21 حالة أمس الاثنين، إلى 33 حالة اليوم.
وقال المعهد: تم رصد هذه الحالات في ست ولايات من أصل 16 ولاية ألمانية (بادن-فورتمبرج، وبافاريا، وبرلين، وهيسن، وشمال الراين-ويستفاليا، وسكسونيا-أنهالت)، ومعظم المرضى ليسوا في حالة خطيرة.
وتوقع الخبراء أن تستمر أعداد الحالات في الارتفاع، بالنظر إلى التفشي غير المعتاد للمرض في العديد من البلدان الغربية.
من جهة ثانية، قالت هيئة الصحة البريطانية مساء أمس الاثنين: عدد الحالات في بريطانيا العظمى ارتفع بالفعل إلى ما يقرب من 180 حالة.
وحثت الهيئة المواطنين على الاستمرار في الانتباه من ظهور بقع جديدة أو بثور أو قرح، وأوصتهم بالحد من الاختلاط في حالة الشك.
ويُعتقد أن الفيروس كان ينتشر دون أن يلاحظه أحد منذ بعض الوقت، لكن مسؤولي الصحة في ألمانيا يقولون إنه لا يزال من الممكن احتواء تفشي المرض.
وبناءً على المعطيات الحالية، يقدر المعهد أن المخاطر على صحة عامة السكان في ألمانيا منخفضة.
ويعتبر جدري القرود من الأمراض الأقل خطورة مقارنة بالجدري الذي تم القضاء عليه منذ عام 1980. وينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق.
وقال المعهد في بيان سابق: "الخطر لا يقتصر على الأشخاص النشطين جنسيًا أو الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال. أي شخص على اتصال جسدي وثيق مع شخص ناقل للعدوى معرض للخطر".
وعادة ما تختفي الأعراض، التي تشمل الطفح الجلدي، من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات طبية وفي حالات نادرة جدًا إلى الوفاة لدى بعض الأشخاص.
من ناحيته، ذكر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، أنه يُجرى الإعداد حاليًا لمفاهيم تطعيم للأشخاص المخالطين لمصابين.
وأوضح الوزير أن لقاح الجدري المطلوب من المتوقع توفره في ألمانيا في النصف الأول من يونيو المقبل.