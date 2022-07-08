اعتُقل دون مقاومة.. معلومات جديدة عن منفّذ الهجوم على رئيس الوزراء الياباني

وقالت إن المشتبه به في إطلاق النار على شينزو آبي، هو بحار سابق في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ويبلغ من العمر 40 عامًا، ومن سكان مدينة "نارا" حيث كان يلقي رئيس الوزراء السابق خطابه.