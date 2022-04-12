"الأمم المتحدة": ازدياد الانبعاثات الكربونية العالمية تباطأ على مدار العقد الماضي

أظهر تقرير الفريق الحكومي المعنيّ بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة، أن ازدياد الانبعاثات الكربونية العالمية، قد تباطأ على مدار العقد الماضي؛ غير أنه ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به؛ بما في ذلك خفض الانبعاثات العالمية بمقدار النصف بحلول سنة 2030، حرصًا على الحفاظ على هدف أن يظل الاحترار العالمي دون 1.5 درجة؛ وبالتالي تجنب حدوث أسوأ آثار الاحتباس الحراري مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في مجال خفض انبعاثات الكربون من الطاقة والصناعات وقطاع النقل، وتعزيز كفاءة طاقة المنازل، حتى يتحقق الهدف المركزي لاتفاق باريس المتمثل في أن يظل ارتفاع درجة الحرارة العالمية هذا القرن أقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، والسعي حثيثًا في الجهود لينحصر ارتفاع درجة الحرارة في أقل من 1.5 درجة مئوية.