"التهاب الكبد الغامض" لدى الأطفال يتفشى في دول جديدة

وحتى الآن في جميع أنحاء العالم، تم الإبلاغ عن 190 حالة غامضة من التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال، منها 140 حالة في أوروبا، معظمها في المملكة المتحدة (110 حالات)، وتم العثور على حالات أخرى في "إسرائيل" والولايات المتحدة، وأصيب 17 طفلًا بالمرض لدرجة أنهم احتاجوا إلى عمليات زرع كبد، وفقًا لصحيفة "الجارديان".