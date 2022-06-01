الخطر المحتمل.. مشاورات عالمية لوضع مخطط لمواجهة جدري القرود

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي: إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 550 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في 30 بلدًا لا يتوطن فيها المرض في 4 أقاليم، ودعا الدول المعنية للعمل على وقف انتشار العدوى، مشيرًا إلى أن جدري القرود يمكن أن يؤدي إلى حالات وخيمة كما يحدث في أفريقيا حيث يتوطن الفيروس، وحماية العاملين الصحيين وتوفير أدوات الحماية الشخصية لهم.