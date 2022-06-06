الصحة البريطانية تعلن عن عشرات الإصابات الجديدة بمرض جدري القردة

ويحذر مسؤولو الصحة من أن أي شخص، بغض النظر عن ميوله الجنسية، من المحتمل أن يكون معرضًا للإصابة بجدري القردة إذا كان على اتصال وثيق مع مريض أو ملابسه أو ملاءات سريره.