الصحة العالمية: انتشار جدري القرود يشكل خطرًا على الحوامل والأطفال

وتفصيلاً، أوضحت المنظمة اليوم الأربعاء أنها تتحقق من تقارير عن إصابة أطفال، من بينهم حالتان في بريطانيا، كما تتابع تقارير واردة من إسبانيا وفرنسا. ولم تتسم أي حالات إصابة بين الأطفال بأنها شديدة الأعراض.