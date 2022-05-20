"الصحة العالمية" تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن جدري القرود

وذكرت الصحيفة اليوم الجمعة أن المنظمة تعقد اجتماعاً لمجموعة من الخبراء الرائدين؛ لمناقشة تفشي العدوى، مُرجّحة أن يركز الاجتماع على مناقشة طرق انتشار الفيروس والنسبة المرتفعة للرجال بين المصابين الجدد وكذلك مسألة التلقيح.