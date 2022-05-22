"الصحة العالمية": سبب رئيسي لهذا التفشي "غير المعتاد" لجدري القرود

وعلى سبيل المثال يكون الآباء والأمهات الذين يعتنون بأطفال مرضى، معرضين للخطر وكذلك العاملون الصحيون، وهذا هو السبب في أن بعض الدول بدأت في تطعيم الفِرَق التي تعالج مرضى جدري القرود باستخدام لقاحات الجدري.