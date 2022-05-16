العواصف الترابية.. إغلاق في العراق وتحذير في الكويت

توقّفت الحياة في العراق، حيث أغلقت المطارات والإدارات العامة، وعلقت الامتحانات في الجامعات والمدارس، الاثنين؛ بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب البلاد بعد سلسلة من العواصف المماثلة التي حدثت منذ نحو شهر، فيما أصدرت الكويت تحذيرًا لمواطنيها.
وحسب وكالة "فرانس برس"، ففي مشهد بدأ العراقيون بالاعتياد عليه، غطت طبقات الرمال الصفراء، صباح الاثنين، المباني والسيارات المركونة في الشوارع وأثاث المنازل، فيما حجبت سحب الغبار السميكة الرؤية لمجرد بضعة أمتار قليلة.
وحسب موقع "الحرة"، أفادت وكالة الأنباء العراقية، بتعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي خلال اليوم؛ بسبب "وصول مدى الرؤية إلى 300 متر" فقط، وأوعزت بـ"إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم".
ووفق الوكالة العراقية، علقت رحلات مطار النجف جنوبًا، والسليمانية في إقليم كردستان في الشمال.
ويفترض أن تنحسر العاصفة تدريجيًا ابتداءً من مساء الاثنين، كما قالت إدارة الأنواء الجوية العراقية.
8 عواصف في شهرين
وحسب "الحرة"، فالعاصفة هي الثامنة منذ منتصف شهر أبريل الماضي، فيما تكررت في الشهرين الأخيرين العواصف الترابية بشكل غير مسبوق في العراق، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر.
وتسببت العاصفة الأخيرة التي غطّت العراق بالرمال في الخامس من مايو، بحالات اختناق لأكثر من 5 آلاف شخص، وأدخلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لقي شخص واحد حتفه.
العراق مهدد بـ300 يوم غبار كل عام
ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصًا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وحذّر المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية، في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية، من تزايد العواصف الرملية، خصوصًا بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى "272 يومًا في السنة لفترة عقدين"، ورجّح "أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050".
وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة أشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية بحسب الوزارة.
تحذير من انخفاض الرؤية الأفقية في الكويت
وفي الكويت، حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من "انخفاض في الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار لتصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق".
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، يأتي انخفاض الرؤية مصحوبًا برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها ﻷكثر من 50 كيلومترًا في الساعة، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحریة لأكثر من 6 أقدام.