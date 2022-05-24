القاهرة.. ارتفاع سعر الأرز الأبيض

وأضاف المنوفي، خلال بيان له، أن سعر الدقيق بروتين 24، تراجع اليوم ليسجل سعر الطن 9.850 جنيهًا وسعر الدقيق، بروتين 27، في السوق المحلي، ليصل إلى 10.000 جنيه للطن مقابل 10.300 جنيه، وأسعار الردة محلي شهدت لدى التاجر استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 6.100 جنيها.