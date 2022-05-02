"الكاهي والقيمر" و"الكليجة" وبيت العائلة.. عادات راسخة للعراقيين في عيد الفطر

وفي ليلة العيد يتبادل أفراد العائلة في الإقدام على عجن الكليجة يدويًّا، ثم يُترك لقرابة ساعتين كاملتين. ويعتبر الاجتماع الكلي لأفراد العائلة حول المائدة أثناء التقطيع المتأنّي للعجينة على أشكال فنية صغيرة، من أهم طقوس تحضير الكليجة التي قد تطول لساعات كثيرة، تمتد عادة حتى بزوغ فجر ليلة العيد.