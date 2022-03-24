باستخدام زيت الطبخ.. جزائريةٌ تحاول قتل زوجها بطريقة غريبة

وألقت السلطات الأمنية بولاية عنابة، القبض على الزوجة التي تواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار؛ من خلال اللجوء إلى الحرق باستخدام زيت الطبخ؛ وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر أمنية.