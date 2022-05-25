بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم مئات الطرود في ميناء سواكن السوداني

اندلع، اليوم الأربعاء، حريق هائل في ميناء الركاب الرئيس على البحر الأحمر في مدينة سواكن السودانية، التي تقع على بعد نحو 800 كيلومتر شرق العاصمة الخرطوم، وسط مخاوف من حدوث خسائر كبيرة في ظل الصعوبات التي تواجه سلطات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق على الرغم من مرور أكثر من 7 ساعات على اندلاعه حتى الآن.