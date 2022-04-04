بالفيديو.. لحظة إطلاق النار ومقتل وإصابة 18 شخصاً بأمريكا

قُتل ستة أشخاص على الأقل وأُصيب 12 آخرون من جرّاء إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية في ساعةٍ مبكرة من صباح الأحد، وفق ما ذكرت الشرطة.
وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت قائدة شرطة ساكرامنتو، كيثي ليستر، إنّه عند نحو الساعة 2:00 صباحاً، حدثت "مضاربة كبيرة" في وسط المدينة، قبل سماع أعيرة ناريّة.
وعثر المحقّقون على ما لا يقل عن سلاح واحد مسروق في مكان الواقعة، مؤكّدين أنّ أشخاصاً عدّة أطلقوا النار خلال الحادثة.
وتحدّثت ليستر عن وجود "حشد" كان حاضراً في مكان الواقعة، قبل حصول المأساة.
مضاربة ووفقاً لعددٍ من وسائل الإعلام، اندلعت المضاربة خارج ملهى "لندن" الليلي الذي افتُتح عام 2019.
وكان شخص واحد على الأقل من بين القتلى الذين سقطوا الأحد قد ذهب إلى ملهى "لندن"، وفقاً لصحيفة "ساكرامنتو بي" اليوميّة.
وأظهرت مقاطع فيديو عدّة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يمكن التثبّت من صحّتها، مضاربة شارك فيها أشخاص عدّة وأعقبه إطلاق نار.
وتحدّث شهود لوسائل إعلام محلية عن سماعهم طلقات أسلحة آلية.
مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 ولقي ستة أشخاص حتفهم في مكان الواقعة، هم ثلاثة رجال وثلاث نساء، وأُصيب 12 آخرون، بحسب الشرطة التي لم تُحدّد ملابسات المأساة.
وأعلن رئيس بلدية المدينة، داريل شتاينبرغ، خلال مؤتمر صحافي، أنّ من بين الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى، هناك جرحى "إصاباتهم خطرة" وحالتهم "حرجة".
القاتل طليقا
وقالت قائدة الشرطة "نطلب من الجمهور مساعدتنا على التعرّف إلى المشتبه فيهم، وتقديم أيّ معلومات من شأنها السماح لنا بإلقاء الضوء" على هذه القضيّة، مضيفة أنّه لم يتمّ القبض على أيّ مشتبه فيه حتى الآن.
وحضّت السلطات السكّان على تجنّب المنطقة التي جرى تطويقها وانتشرت فيها قوّة من الشرطة.
وقال بيري أكيوس، لقناة "كيه إكس تي في" المحلية، "كان الأمر مروّعاً".
ووصف "ضحايا تُغطّيهم الدماء وأناس يصرخون ويبكون، وآخرون يسألون عن أشقّائهم، وأمّهات يُحاولن التعرّف على أبنائهنّ".
وأظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت أشخاصاً يهربون فيما أمكن سماع إطلاق نار.
وقالت وكالة "فرانس برس"، إنه لم يتسنّ التحقق من صحة المقطع.
ووقع إطلاق النار في منطقة وسط المدينة التي تضمّ كثيراً من المقاهي والمطاعم.
تُضاف هذه الواقعة إلى سلسلة عمليات إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة حيث استُخدمت الأسلحة النارية في 40 ألف حادثة وفاة سنوياً بما في ذلك حالات انتحار، بحسب موقع Gun Violence Archive.