بالفيديو.. لحظة إطلاق النار ومقتل وإصابة 18 شخصاً بأمريكا

القاتل طليقا

وقالت قائدة الشرطة "نطلب من الجمهور مساعدتنا على التعرّف إلى المشتبه فيهم، وتقديم أيّ معلومات من شأنها السماح لنا بإلقاء الضوء" على هذه القضيّة، مضيفة أنّه لم يتمّ القبض على أيّ مشتبه فيه حتى الآن.