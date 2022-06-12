بالفيديو.. نهاية مروعة لقفزة "سبايدرمان" فوق مبنى بديزني لاند

انتهى عرض لشخصية "سبايدرمان" في افتتاح صالة "أفينجرز" بديزني لاند في كاليفورنيا، على نحو غير متوقع، بعدما فشل في إنجاز قفزة كان يقدّمها أمام الجمهور.