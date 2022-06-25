برد وسيول وعواصف رعدية تضرب لبنان "في عز الصيف"

واستطرد "الزواوي": "لاحظنا كيف بدأ الشتاء متأخرًا في لبنان. هذه التغييرات شهدناها منذ عام 2017، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، وينتج عنها أمطار في يونيو، وهذا يعني أن فصل الصيف سيكون أطول. نحن ما زلنا نعيش أجواء الربيع، وقد يطول الصيف حتى نهاية نوفمبر؛ لأن بداية الشتاء تأخرت في لبنان".