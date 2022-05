بريطانيا تُجرب تقليص أيام العمل إلى 4 أيام فقط

لكن بالنسبة لآيدن هاربر، أحد مؤلّفي كتابٍ يروّج للعمل لمدّة أربعة أيّام "The Case for a Four Day Week"، تتمتّع الدول التي تعتمد هذا النظام بإنتاجيّة أكبر.