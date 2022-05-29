بريطانيا تُجرب تقليص أيام العمل إلى 4 أيام فقط

وأكدت "المؤسسة الملكيّة للبيولوجيا" التي تشارك بدورها في الاختبار أنّها تهدف إلى منح موظّفيها مزيدًا من الاستقلاليّة، وتأمل في أن يساهم تقليص أيّام العمل الأسبوعيّة في جذب عمّال جدد والحفاظ على أفضل الموظّفين في صفوفها، خصوصًا ضمن سوق عملٍ يشهد ضغوطًا في المملكة المتحدّة.