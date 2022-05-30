بسرعة 55 كلم.. الغبار يعود إلى الكويت برفقة الهبات القوية

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي، لوكالة الأنباء الكويتية، أمس الأحد، إن هذه الرياح تترافق مع هبات قوية أحياناً تؤدي إلى انخفاضٍ في الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، خصوصاً على المناطق المكشوفة مع ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من ستة أقدام.