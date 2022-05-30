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بسرعة 55 كلم.. الغبار يعود إلى الكويت برفقة الهبات القوية
نشاط في الرياح الشمالية الغربية وانخفاض في الرؤية الأفقية
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أن الغبار سيعود إلى البلاد اليوم الإثنين.
وتوقّعت الإدارة تأثر البلاد بنشاطٍ في الرياح الشمالية الغربية، ابتداءً من ظهر الإثنين، تزيد سرعتها على 55 كيلومتراً في الساعة.
وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي، لوكالة الأنباء الكويتية، أمس الأحد، إن هذه الرياح تترافق مع هبات قوية أحياناً تؤدي إلى انخفاضٍ في الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، خصوصاً على المناطق المكشوفة مع ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من ستة أقدام.
وأشار "البلوشي" إلى أن من المتوقع تحسُّن الأجواء تدريجياً اعتباراً من صباح يوم الأربعاء المقبل.