بشرى.. الهند "جاهزة" لسد عجز القمح في العالم

وتحتاج الهند إلى ما لا يقل عن 25 مليون طن من القمح كل عام؛ لسد احتياجات برنامج رعاية غذائي.

واشترت الحكومة العام الماضي 43.34 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، وهو رقم أعلى بكثير من الكمية التي تحتاجها لبرنامج الرعاية الاجتماعية.