بعدما أثار الرعب طويلًا في مصر.. شاهد النهاية البوليسية لفيديو "شكة دبوس"

كانت قد انتشرت في الفترة الأخيرة حكايات عن تعرض فتيات وسيدات للتخدير عن طريق الشك بالدبوس، وأطلقوا تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي من هذا النوع من التخدير، مؤكدين أن الغرض من ذلك هو سرقة الأعضاء، في الوقت الذي نفى فيه أطباء التخدير قدرة الدبوس مهما كان مفعوله على تخدير شخص.