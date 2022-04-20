بعد الفيديو الصادم.. قصة مختلفة وبراءة الأب من محاولة إلقاء ابنته من البلكونة

وعقب التحقيقات أفرجت الشرطة عن الأب، دون توجيه أي اتهام اليه.

وبدأت القصة، عندما تم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يحاول إلقاء ابنته من شرفة الشقة -محل سكنه- وتدخل الجيران والقيام بإنقاذ الفتاة، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان الواقعة، وتبين أنها بشارع الملك فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم، وبالفعل تمكنت مباحث الهرم من القبض على الأب، قبل أن تفرج عنه لاحقاً.