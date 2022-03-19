بعد انتحار الهندي مرتكب الجريمة البشعة.. حِفْظُ التحقيق في مقتل الأسرة الكويتية

أعلنت السلطات القضائية في الكويت، حِفظ التحقيق في مقتل أسرة كويتية مُكَونة من رجل ثمانيني وزوجته وابنتيهما، على يد وافد هندي، بمنطقة العارضية؛ وذلك بعد انتحار الجاني في زنزانته شنقًا باستخدام ملابسه.

وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد فتحت النيابة العامة بالكويت تحقيقًا في واقعة انتحار الوافد الهندي الذي ارتكب جريمة العارضية البشعة التي راح ضحيتها أسرةٌ كويتية بالكامل، وتم اكتشافها 4 مارس الجاري.