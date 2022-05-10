بعد دخولها تاريخ التنس.. أنس جابر: رفضت حمل قارورة الخمر لأنني مسلمة

بعد دخولها التاريخ كأول لاعبة عربية وإفريقية بفوزها بلقب إحدى بطولات الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات، قالت اللاعبة التونسية والمصنفة في المرتبة السابعة عالمياً أنس جابر، إنّ التتويج بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس، لم يكن سهلاً، وجاء بعد مجهودٍ كبيرٍ وتدريبٍ شاق، لافتة إلى أنها رفضت حمل قارورة الخمر أثناء الاحتفال بالفوز، وذلك احتراماً لبلدها تونس وللمسلمين.