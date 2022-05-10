بعد دخولها تاريخ التنس.. أنس جابر: رفضت حمل قارورة الخمر لأنني مسلمة

بعد دخولها التاريخ كأول لاعبة عربية وإفريقية بفوزها بلقب إحدى بطولات الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات، قالت اللاعبة التونسية والمصنفة في المرتبة السابعة عالمياً أنس جابر، إنّ التتويج بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس، لم يكن سهلاً، وجاء بعد مجهودٍ كبيرٍ وتدريبٍ شاق، لافتة إلى أنها رفضت حمل قارورة الخمر أثناء الاحتفال بالفوز، وذلك احتراماً لبلدها تونس وللمسلمين.
وحسب صحيفة "الشروق" التونسية، ففي مداخلة هاتفية مع قناة ''صدى البلد'' المصرية، أكّدت "جابر" أن رياضة التنس مختلفة، وأنّ اللاعب فيها يكون معرّضاً للخسارة طوال الوقت، لكن الفريق الذي يدعم أعضاءه ويشجعهم لتحقيق الإنجازات والفوز يستطيع صناعة الفارق.
وبشأن رفضها حمل زجاجة الخمر رفقة منافستها أثناء مراسم التتويج، الشيء الذي أثار استغراب اللاعبة الأمريكية، قالت أنس جابر: ''أنا مسلمة، واحتراماً لتونس ولمشاعر المسلمين والعرب الذين يتابعونني رفضت رفع زجاجة الخمر، وأوضحت الأمر لجيسيكا بيغولا، وهي ليست المرة الأولى التي أرفض فيها حمل قارورة خمر لقد سبق أن رفضت حملها في مسابقات سابقة''.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، دخلت أنس جابر التاريخ بعد أن أصبحت أول لاعبة تنس إفريقية وعربية تفوز بلقب إحدى بطولات الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات "دبليو تي آي 1000"، بعد فوزها بلقب بطولة مدريد المفتوحة.
فازت أنس جابر على الأمريكية جيسيكا بيغولا في المباراة النهائية للبطولة.
وبذلك حصلت جابر على اللقب الثاني في مسيرتها، بعد فوزها ببطولة بيرمنغهام العام الماضي، لتتقدم إلى المركز السابع عالمياً.
وهي اللاعبة العربية الأولى التي تصنّف من بين أول عشرة في قائمة أفضل اللاعبين، متفوقة بذلك على اللاعبين العرب الذكور أيضاً.