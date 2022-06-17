بعد طول انتظار.. أمريكا تأذن بلقاحي "فايزر" و"موديرنا" لأطفال الـ6 أشهر

يُذكر أنه من المفترض أن توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الآن أيضا باللقاحين قبل استخدامهما في الولايات المتحدة، حيث يتم إعطاء الضوء الأخضر النهائي بعد اجتماع لجنة استشارية من الخبراء يتوقع أن تعقد قريباً، لكن الإدارة الأمريكية قالت إنه بمجرد اتخاذ قرار إدارة الغذاء والدواء، يمكن على الفور إرسال 10 ملايين جرعة في جميع أنحاء البلاد، تليها ملايين أخرى في الأسابيع اللاحقة.