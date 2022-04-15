بعد فضيحة جماهير "كامب نو".. فيديو المشهد الذي أفزع لاعبي برشلونة

وكشفت بعض وسائل الإعلام الإسبانية قيمة التذكرة التي قام الكثير من عشاق نادي برشلونة ببيعها لجماهير آينتراخت فرانكفورت الألماني قبل مباراة إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث أكدت بعض المصادر أن سعر بعض التذاكر التي تم إعادة بيعها من طرف جماهير البارسا قد وصل سعر الواحدة منها إلى 500 يورو.