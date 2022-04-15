بعد فضيحة جماهير "كامب نو".. فيديو المشهد الذي أفزع لاعبي برشلونة

أصيب لاعبو فريق برشلونة بصدمة مفزعة، حين اكتشفوا أن جماهيرهم غادرت ملعب الكامب نو، تاركة أكثر من 35 ألف مشجع ألماني يرتدون اللون الأبيض ويشجعون فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، لا تزال أصداء "فضيحة" جماهير برشلونة، الحديث الشاغل لجماهير كرة القدم حول العالم، وخاصة بعد التصريحات الغاضبة من رئيس النادي، وتفسير المسؤولين.
وتعرض برشلونة لهزيمة "مذلة" من إينتراخت فرانكفورت الألماني، بنتيجة 3-2، على استاد كامب نو، ليتأهل النادي الألماني إلى نصف النهائي، بعد تعادله 1-1 ذهاباً في ألمانيا.
ووفقاً لمصادر إسبانية، قرر عدد من حاملي التذاكر الموسمية لنادي برشلونة، بيع تذاكرهم للمشجعين الألمان القادمين بالآلاف، لحضور المباراة.
وكشفت بعض وسائل الإعلام الإسبانية قيمة التذكرة التي قام الكثير من عشاق نادي برشلونة ببيعها لجماهير آينتراخت فرانكفورت الألماني قبل مباراة إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث أكدت بعض المصادر أن سعر بعض التذاكر التي تم إعادة بيعها من طرف جماهير البارسا قد وصل سعر الواحدة منها إلى 500 يورو.
ومع امتلاء الملعب بالمشجعين الألمان، خرج عدد من جماهير برشلونة "المتعصبة" في الشوط الثاني، احتجاجاً على الأمر.
وخرج الآلاف من مشجعي برشلونة، بعد استراحة الشوطين من الملعب، ولم يعودوا لمقاعدهم، مما أفرغ كامب نو من آلاف الجماهير المساندة للفريق.
وقالت نائبة رئيس النادي، إلينا فورت: "نريد أن نعتذر لجميع الجماهير الذين جاؤوا إلى الملعب. ما عشناه بالأمس مخز وغير مقبول. أنا آسفة بشدة لما حدث".
وفسرت الظاهرة الغريبة: "إحدى الطرق التي تمكن المشجعون الألمان خلالها من الحصول على التذاكر كانت من خلال الاتصال بشركات إعادة البيع التي استخدمت بطاقات ائتمان إسبانية لشرائها. بالتأكيد، هذه هي إحدى طرق شراء التذاكر، ولكنها ليست الطريقة الوحيدة".
ومن الأسباب الأخرى التي رشحها الخبراء، هي معاناة السكان من الأزمة المادية في إسبانيا، مما دفعهم لبيع التذاكر، خاصة وأن مدينة برشلونة السياحية تضررت كثيراً خلال جائحة كورونا.
أما رئيس النادي خوان لابورتا، فبدا غاضباً بعد اللقاء، وانتقد الظاهرة كثيراً.
وقال لابورتا: " أنا قلق لأن ما حدث كان محرجاً ولا يمكن أن يتكرر مرة أخرى. لدينا معلومات حول ما حدث، لكننا نحتاج إلى وقت لمعالجته".
أما مدرب الفريق تشافي هيرنانديز، فلم يخف إحباطه من الأجواء في الملعب: "كان من الواضح أن الأجواء في الملعب لم تساعدنا. الأمر محبط جداً".
وتسبب خروج برشلونة بخسارة النادي 2.5 مليون يورو، كان سيحصل عليها في حال الوصول لنصف نهائي اليوروبا ليغ.
وأظهرت العديد من الفيديوهات، جماهير فرانكفورت تحتفل رفقة لاعبي فريقها في ملعب كامب نو بعد إقصاء برشلونة من الدوري الأوروبي، عدد جماهير فرانكفورت وصل إلى 35 ألف مشجع، واكتست مدرجات كامب نو باللون الأبيض.