بعد لقاء مع مسنّ سعودي في الكعبة.. سر الخاتم الذي ارتداه سمير صبري حتى وفاته

وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم": يعود سر تمسك سمير صبري بالخاتم إلى موقف حدث له منذ أكثر من 40 عامًا، ويذكره دائمًا؛ حيث كان يقف في يوم أمام الكعبة وكان الحمام يطير في السماء، وكان الجو هادئًا بدون زحام، وبينما كان يقف ويدعو وهو ينظر للسماء غير مصدق أنه في الكعبة، واقترب منه رجل سعودي كبير في السن، وخلع خاتمه وألبسه له ورحل، ومنذ هذا اليوم لا يرتدي غيره.