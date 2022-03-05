"بوتين" يطلق زوجته على خلفية أزمة أوكرانيا.. فيديو لتدوير الحقيقة!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنه يظهر طلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته على خلفية أزمة أوكرانيا.
وتبين أن هذا الفيديو مخالف للحقيقة؛ لأنه مستخدم خارج سياقه؛ إذ إنه منشور قبل سنوات في تقارير إخباريّة تناولت طلاق بوتين عام 2013، وهو محاولة لإعادة تدوير حقيقة طلاق بوتين لزوجته لتخدم واقعًا جديدًا هو الأزمة الأوكرانية.
واحتوى المنشور تقريرًا منشورًا على قناة العربيّة الإخباريّة تعلن فيه المذيعة أنّ بوتين أعلن طلاقه من زوجته بعد ثلاثين عامًا؛ مما شكّل صدمة للمجتمع الروسي.
وعلّق ناشرو الفيديو بالقول: "طلاق بوتين وزوجته بعد 30 سنة زواج.. ربّما حرب أوكرانيا السبب". بما يوحي أن هذا الإعلان حديث.
وبدأ انتشار هذا الفيديو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا، وحصد أكثر من مليون مشاهدة على موقع فيسبوك وحده.
لكن الحقيقة أن طلاق بوتين من زوجته ليودميلا الظاهرة في الفيديو ليس حديث العهد، وإنما وقع منذ نحو 9 سنوات، وتحديدًا في يونيو 2013؛ حيث فاجأ "بوتين" حينها الروس عندما أعلن إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عامًا.
أما الفيديو المتداول في المنشورات المضلّلة فمنشور بالفعل على قناة العربيّة ولكن في العاشر من يونيو 2013 بعنوان "صدمة المجتمع الروسي من طلاق بوتين".