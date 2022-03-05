"بوتين" يطلق زوجته على خلفية أزمة أوكرانيا.. فيديو لتدوير الحقيقة!

لكن الحقيقة أن طلاق بوتين من زوجته ليودميلا الظاهرة في الفيديو ليس حديث العهد، وإنما وقع منذ نحو 9 سنوات، وتحديدًا في يونيو 2013؛ حيث فاجأ "بوتين" حينها الروس عندما أعلن إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عامًا.