تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 5 من المارينز

ولم تَرِد أنباء عن مصير الطاقم حتى الآن؛ لكن الجيش الأمريكي نفى تقارير تُفيد بأن الطائرة كانت تحمل مواد مشعة عند سقوطها بالقرب من منطقة غلاميس، على بُعد 35 كيلومترًا من الحدود المكسيكية.