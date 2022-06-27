"تحمل ألوان عَلم المثليين".. الجزائر تصادر نسخاً من القرآن وتتلفها

وحسب موقع قناة "الحرة"، ففي 3 سبتمبر 2020، حكمت محكمة جزائرية على رجلَيْن بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة مالية، وعلى 42 آخرين بالسجن لمدة عام مع تأجيل التنفيذ بعد اعتقالاتٍ جماعية، فيما زعمت الشرطة أنه "عُرس لمثليين".