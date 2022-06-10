تسجيل أول إصابة بـ"جدري القرود" في صفوف الجيش الأمريكي في ألمانيا

أعلن متحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية، إصابة أحد أفراد الخدمة الفعلية في الجيش الأمريكي المتمركز في شتوتغارت في ألمانيا بمرض جدري القرود.
وقال المتحدث باسم الجيش ويليام سبيكس، في بيان: "العنصر العسكري أثبت مؤخرًا إصابته بجدري القرود، كأول حالة في صفوف الجيش الأمريكي في ألمانيا تمت رؤية الشخص وعلاجه في عيادة الصحة التابعة للجيش في شتوتغارت، وهو الآن في مكان معزول خارج القاعدة وسيبقى هناك حتى يتعافى".
وبحسب ما أوردته شبكة "CNN": أضاف المتحدث: "لقد قرر مسؤولو الصحة العامة أن الخطر على عموم السكان منخفض للغاية. وكإجراء احترازي يتم تتبع المخالطين لموظفي العيادة الذين تفاعلوا مع المريض".
وأردف: "الحالة في شتوتغارت هي من سلالة غرب أفريقيا، التي تعتبر بشكل عام خفيفة، وطبيعة الانتقال من إنسان إلى آخر محدودة".
وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يلتزم بجميع قوانين ولوائح الدولة المضيفة السارية.
ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: ينتشر الفيروس في المقام الأول من خلال الاتصال المباشر مع سوائل جسم الشخص المصاب أو قروحه، أو يمكن أن ينتشر من خلال المواد الملوثة مثل البياضات.
ولا يزال الباحثون يتعلّمون طرق انتقال محتملة أخرى مثل الاتصال بالسائل المنوي لشخص مصاب، أو الاتصال بشخص مصاب ليس لديه أعراض.
وحتى يوم الخميس أبلغ مركز السيطرة على الأمراض عن 45 حالة محتملة أو مؤكدة لمرض جدري القرود في 15 ولاية، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا.
وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض بأن هناك 1356 حالة إصابة بجدري القرود وفيروس الأورثوبوكس - عائلة الفيروسات التي ينتمي إليها جدري القرود - في 31 دولة حيث لا يتوطن جدري القرود.