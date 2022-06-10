تسجيل أول إصابة بـ"جدري القرود" في صفوف الجيش الأمريكي في ألمانيا

وقال المتحدث باسم الجيش ويليام سبيكس، في بيان: "العنصر العسكري أثبت مؤخرًا إصابته بجدري القرود، كأول حالة في صفوف الجيش الأمريكي في ألمانيا تمت رؤية الشخص وعلاجه في عيادة الصحة التابعة للجيش في شتوتغارت، وهو الآن في مكان معزول خارج القاعدة وسيبقى هناك حتى يتعافى".