بيانات تكشف عن عدد ضحايا كورونا عالمياً منذ بداية الجائحة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 427 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.9 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 427.358.056، وإجمالي الوفيات 5.904.723.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ939.938 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 78.642.385.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ645.665 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 28.353.689.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ340.101، وإجمالي الإصابات 15.430.540.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 315.786، وإجمالي إصابات 5.418.257.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات209.641، وإجمالي إصابات 3.497.896.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 161.384، وإجمالي إصابات 18.826.750.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 153.512، وإجمالي إصابات 12.554.596.

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 146.798، وإجمالي إصابات 5.289.414.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 138.285، وإجمالي إصابات 6.052.126.