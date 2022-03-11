تعيين المهندس هاني الغفيلي رئيسا لمجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي

يذكر أن مركز الاقتصاد الرقمي يمتلك ميزة تنافسية كبيرة من خلال فهم أكبر للثقافات والظروف الوطنية والإقليمية، وقد حظي على ثقة قطاع الاستثمار عبر مجال التمويل الجماعي بطرح جزء من أسهمه للاكتتاب في جولة اسثمارية وعبر منصة مرخصة، مما أدى إلى دخول 800 مسثمر بمفهوم الاقتصاد التشاركي، بهدف التوسع والنمو، واستقطاب كفاءات بشرية أكثر. ويركز على الدراسات والاستشارات في مجال الاقتصاد المبني على التحول الرقمي؛ والذي تبنته حكومة المملكة كأحد أهم استراتيجياتها الاقتصادية لتحقيق رؤيتها 2030.