تعيين المهندس هاني الغفيلي رئيسا لمجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي

أعلن مركز الاقتصاد الرقمي الذي تم تسجيله كشركة مساهمة سعودية مقفلة، عن تعيين المهندس هاني الغفيلي رئيسا لمجلس الإدارة، والدكتور سالم العنيزان نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور حسن الأمير عضو مجلس الإدارة والمدير العام.
كما تم تعيين فريق من الاستشاريين المختصين ضمن هيكلة المركز وعلى رأسهم الدكتور حامد الشراري كبير المستشارين، والدكتورة أروى الأعمى خبيرة تقنيات الذكاء الاصطناعي، والدكتور عبدالرحمن الخضير خبير التحول الرقمي، والدكتورة بسمة التويجري مستشارة وخبيرة اقتصادية، إلى جانب نخبة من الخبراء في مجالات متعددة.
ويهدف هذا المركز إلى المساهمة في تسريع نمو هذا الاقتصاد المتنامي، وتمكينه من خلال عرض دراسات موثوقة واستشرافية واستشارات احترافية، إضافة إلى تقديم تدريب نوعي وإجراء بحوث تحليلية للعوامل المؤثرة على الاقتصاد الرقمي، وكذلك بناء القدرات الوطنية، وبناء بيت خبرة عالمي في مجال الاقتصاد الرقمي.
كما يعدّ المركز مرجعا نوعياً للاستشارات والدراسات والتدريب في مجالات التقنيات الحديثة، والتدريب في شتى مناحي الاقتصاد الرقمي، حيث يستهدف المسؤولين في المجال التقني والاقتصادي والمتخصصين والباحثين والمهتمين بالاقتصاد الرقمي، ومراكز الأبحاث الاقتصادية والرقمية. وهو مملوك حاليًا للجمعية التعاونية للتحول الرقمي "رقمن"، وأحد مشاريعها ومبادراتها الوطنية الفريدة.
يذكر أن مركز الاقتصاد الرقمي يمتلك ميزة تنافسية كبيرة من خلال فهم أكبر للثقافات والظروف الوطنية والإقليمية، وقد حظي على ثقة قطاع الاستثمار عبر مجال التمويل الجماعي بطرح جزء من أسهمه للاكتتاب في جولة اسثمارية وعبر منصة مرخصة، مما أدى إلى دخول 800 مسثمر بمفهوم الاقتصاد التشاركي، بهدف التوسع والنمو، واستقطاب كفاءات بشرية أكثر. ويركز على الدراسات والاستشارات في مجال الاقتصاد المبني على التحول الرقمي؛ والذي تبنته حكومة المملكة كأحد أهم استراتيجياتها الاقتصادية لتحقيق رؤيتها 2030.