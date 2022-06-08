تمثل أولى خطوات "الكهرباء في السماء".. ناسا تستعد لإطلاق طائرتها الكهربائية بالكامل

ومع عدم وجود محركات احتراق، يمكن أن تكون هذه الرحلات أكثر هدوءًا، وإن لم تكن صامتة بالكامل؛ فحتى المراوح الكهربائية تُحدث بعض الضوضاء، ومن الممكن أن نشاهد طائرة بدون طيار تنقل المسافرين كهربائيًّا.